A- A+

Eleições 2026 Lula diz que derrotará o "império digital" da Meta no segundo turno A Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, é alvo de denúncias da equipe de Lula por supostamente prejudicá-lo ao restringir conteúdos de campanha em suas plataformas

O presidente Lula (PT) defendeu nesta quinta-feira (22) a necessidade de "derrotar o império digital" da Meta, após denúncias de sua campanha contra a ‘big tech’ por suposta "interferência" na disputa do segundo turno, que será realizado no próximo domingo.

Depois de perder o primeiro turno para seu rival Flávio Bolsonaro (PL), com 45% a 47% dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador aparecem empatados, com 50% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada nesta quinta pelo instituto Datafolha.

A Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, é alvo de denúncias da equipe de Lula por supostamente prejudicá-lo ao restringir conteúdos de campanha em suas plataformas.

Embora a empresa americana negue as acusações, admitiu falhas atribuídas a "problemas técnicos" que não teriam afetado apenas o Brasil.

A Meta “já enganou muito, mas agora ela vai ter que se enquadrar nos bons costumes e nas boas maneiras que a sociedade precisa para viver bem”, declarou Lula durante uma ‘live’ do "Exército do Lula", canal no WhatsApp com mais de oito milhões de seguidores.

Segundo o presidente, a empresa está “favorecendo no Brasil algumas pessoas em detrimento à democracia".

Sua campanha apresentou na quarta-feira uma denúncia por "manipulação algorítmica" contra a Meta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No recurso, pediu inclusive a cassação da candidatura de Flávio, alegando que ele se beneficiou da suposta interferência.

A Meta alega que cumpre as determinações do TSE para garantir igualdade na distribuição de conteúdos dos dois candidatos.

Em seu terceiro mandato, o petista promoveu uma regulamentação rígida das plataformas digitais e redes sociais, com regras que responsabilizam as empresas pelos conteúdos divulgados por seus usuários.

Veja também