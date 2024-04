A- A+

ARTICULAÇÃO Lula diz que deve se reunir nesta semana com Pacheco para debater pauta do Senado Encontro deve ocorrer após chefe do Executivo conversar com Arthur Lira no fim de semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deve se reunir com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ainda esta semana. Lula esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no fim de semana.

— Tentei falar com o Pacheco, na sexta-feira, me parece que ele tomou uma vacina contra dengue e não estava bem, e aí eu preferi não ligar no sábado e no domingo, mas eu pretendo conversar com o Pacheco, junto com o Jaques Wagner e com o líder Randolfe para a gente discutir a pauta do Senado. Isso é certo, e possivelmente aconteça essa semana — disse Lula em café com jornalistas nesta terça-feira.

Lula decidiu se aproximar do Congresso em meio a uma escalada da crise na articulação do governo. O auge foi o conflito entre Lira e o ministro Alexandre Padilha (Relações Internacionais), criticado publicamente pelo parlamentar.

Aliados e auxiliares diretos do presidente passaram a temer que os problemas na relação entre os Poderes se aprofundem, com risco de novas derrotas no Parlamento.

Interlocutores próximos ao presidente avaliam que o modelo em que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, negocia com Lira, enquanto Padilha trata com os líderes partidários, não funciona. A avaliação é que essa função exige agilidade e dedicação para discutir temas em tramitação no Congresso.

