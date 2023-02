Lula diz que Dirceu é 'agente e militante político da maior qualidade'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu em entrevista nesta quinta-feira (16) à CNN que o ex-ministro José Dirceu “é um agente e militante político da maior qualidade" e não tem que “andar escondido”, ao se referir à participação de Dirceu no evento de aniversário do PT.

"Ninguém pode ser penalizado a vida inteira. Ninguém pode ser na política criminalizado de forma perpétua. O José Dirceu é um agente político, um militante político, da maior qualidade. Ele está voltando a participar (dos eventos do PT)", disse o petista à emissora.

Chefe da Casa Civil na primeira gestão de Lula, José Dirceu foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também foi alvo da Lava-Jato. No aniversário de 43 anos do PT, comemorado na segunda-feira, Lula agradeceu a José Dirceu, que ocupou um assento ao fundo no palco.

Durante o evento, o ministro mais poderoso da primeira gestão de Lula, em 2003, foi assediado por militantes que fizeram fila para cumprimentá-lo e para fazer foto com ele.

"Companheiros e companheiras, eu quero agradecer cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido e aqui estou vendo a Gleisi e o Rui Falcão, José Dirceu e eu mesmo já fui presidente [do partido]", disse.

A influência de José Dirceu no PT ficou evidente também com a nomeação do filho dele, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), como líder do partido na Câmara. Com mostrou O Globo , a escolha por Zeca Dirceu para a liderança do partido chegou a ser vista internamente como uma forma de contemplar o ex-ministro. O petista ficou de fora da composição dos principais cargos no novo governo e nem sequer esteve entre os convidados para a cerimônia de posse.

Na entrevista à CNN, Lula afirmou ainda que o PT deve construir outra narrativa e foi "massacrado" nos últimos anos.

— Casualmente, eu vi o Zé Dirceu lá sentado até meio escondidinho. Eu acho que não tem que andar escondido. Tem que colocar a cara para fora. A gente tem que brigar para construir outra narrativa na sociedade brasileira. Nenhum partido foi mais massacrado que o PT — declarou.

