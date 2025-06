A- A+

BRASIL Lula diz que discute "possibilidades" sobre IOF e vai reunir auxiliares e cúpula do Congresso O encontro ocorre enquanto o governo federal busca uma solução para contornar o impasse com o Congresso em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai se reunir com auxiliares e a cúpula do Congresso nesta terça-feira para saber se há "acordo'" sobre as compensações ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



— Estamos discutindo essas outras possibilidades. Não é segredo para ninguém que às 13h vai ter um almoço na minha casa para saber se o acordo está feito ou não para anunciar a compensação que o Brasil precisa ter para colocar as contas fiscais em ordem — disse Lula.



Apesar de dizer que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) não errou no aumento do IOF, Lula afirmou que o governo precisa adotar a "prática" de conversar com o Congresso antes de anunciar medidas desse porte.



— Se aparece alguém com ideia melhor, vamos discutir. Essa discussão que acho que temos que fazer, porque nós precisamos dar o voto e crédito aos nossos líderes. Ninguém pode ser líder do governo e o governo mandar alguma coisa para lá sem conversar com eles. É uma prática política que temos que aprender. Todas as vezes que tomamos atitude sem conversar com as pessoas, podemos cometer erros — disse Lula.

Sem erros

O presidente afirmou que, na sua avaliação, a área econômica não errou ao anunciar uma alta no Imposto sobre Operações Financeiras em maio.





— O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Se houve uma reação de que há outra possibilidade, nós estamos discutindo essa possibilidade — disse Lula. — A Fazenda trabalhou, e era uma sexta-feira, e fez o anúncio. Eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão. Era uma sexta-feira e a gente queria anunciar rápido isso, para dar tranquilidade à sociedade brasileira.

Lula disse que Haddad a apresentação do IOF era o que eles tinham pensado naquele instante.

Negociações

De acordo com o ministro da Fazenda, um pacote que foi negociado em reuniões com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), será apresentado a Lula nesta terça. À noite, o presidente embarca para Paris.

Em sua fala inicial, Lula listou programas que já foram implementados, outros que serão apresentados em breve e disse que as concessões de estradas vão prever um "programa de atendimento" aos caminhoneiros, segmento que demonstrou alinhamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro na última eleição.

— Em todas as concessões de estradas neste país haverá lugar para caminhoneiros descansarem e dormirem com segurança. Vai ter um programa de atendimento dos motoristas do Agora tem Especialistas nesses estacionamentos — disse o presidente, fazendo referência ao programa do Ministério da Saúde.

Veja também