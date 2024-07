A- A+

confiança Lula diz que "dorme tranquilo" com Rui Costa no governo: "Ninguém vai tentar me dar uma rasteira" Ministro da Casa Civil é alvo de tensões internas no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta segunda-feira. Em evento na Bahia, Lula disse que “dorme tranquilo” com o trabalho do ministro à frente de sua pasta.

As declarações foram dadas ao lado do atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), aliado e sucessor de Rui Costa, que comandou o executivo do estado entre 2015 e 2022.

— A presença do Rui [Costa] na Casa Civil, e a equipe que ele montou, é a certeza que posso dormir toda noite tranquilo que ninguém vai tentar me dar uma rasteira — disse Lula durante discurso em cerimônia em Feira de Santana (BA).



O presidente reiterou o apoio ao ex-governador da Bahia, que de acordo com Lula, o protege de “rasteiras”

— Eles não deixam nada escapar. Nenhum ministro conta uma mentira pra mim que Rui e Miriam [secretária-executiva da Casa Civil] não desminta. É por isso que muitas vezes vocês ouvem que há divergência entre Rui e outros ministros do governo. Isso é muito importante porque a presença do Rui Costa na Casa Civil é a certeza de que ninguém vai tentar me dar uma rasteira — afirmou Lula.

Rui Costa é alvo frequente de reclamações de outros ministros. Segundo o colunista Lauro Jardim, o comandante da pasta que tem a atribuição de coordenar os trabalhos dos demais ministérios é criticado por filtrar projetos apresentados pelos companheiros de Esplanada. Ele também é criticado por parlamentares da base do governo na condução na articulação política em votações no Congresso Nacional.

Em entrevista nesta segunda-feira à rádio Princesa, de Feira de Santana, Lula também falou sobre o trabalho de Rui Costa à frente da Casa Civil. O presidente disse que precisa lembrar ao ex-governador da Bahia que os demais estados também precisam de apoio.

— O Jerônimo no governo e o Rui Costa na Casa Civil eu fico sempre de olho pro Rui Costa não desviar todas as obras para Bahia porque ele tem que lembrar que tem 27 estados e ele tem que cuidar um pouco de todo mundo — disse o presidente.

