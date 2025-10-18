A- A+

educação Lula diz que é preciso aprovar a universalização do pé-de-meia Presidente declarou que, ao investir R$ 13 bilhões no programa, estaria "irritando" os banqueiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a "universalização" do programa Pé-de-Meia e disse que vai discutir a questão com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Camilo Santana (Educação).

As declarações ocorreram neste sábado, 18, durante um encontro com os alunos da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), em São Bernardo do Campo (SP). Lula também estava acompanhado dos ministros Luiz Marinho (Trabalho) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

"Um governo que deixa o menino ou a menina desistir da escola por falta de incentivo financeiro não é governo. É uma tranqueira. E por isso, nós aprovamos o Pé-de-Meia, que já atende quatro milhões", disse. Ele continuou: "Eu estava falando para o Haddad. Nós temos seis milhões de alunos no ensino médio. E a gente vai ter que discutir com muito carinho, com Haddad e com o companheiro Camilo, porque, dentro da mesma sala de aula, tem um aluno que recebe o Pé-de-Meia e outro que não recebe. E às vezes a diferença de salário é de 50 centavos".

Conflito com mercado financeiro

O petista, então, disse que a proposta vai gerar conflito com o mercado financeiro.

"Então, nós precisamos aprovar a universalização do Pé-de-Meia, para que todas as pessoas possam ter o direito de estudar. É difícil. A Faria Lima vai brigar com a gente", afirmou. Na ocasião, Lula disse que "aposta" na educação como forma de desenvolver o País.

Lula acrescentou: "Os banqueiros vão reclamar. Nossa, esse governo está gastando R$ 13 bilhões com o Pé-de-Meia. Poderia estar aqui na Faria Lima para a gente ganhar mais dinheiro. E nós não estamos gastando. Gastando a gente estaria se o dinheiro fosse para eles. Nós estamos investindo".

A CPOP foi criada pelo Ministério da Educação para fornecer apoio financeiro a cursos pré-vestibulares populares e comunitários, com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento foi realizado para o anúncio de um investimento de R$ 108 milhões do governo em um edital de apoio a até 500 cursinhos em 2026.

