A- A+

mst Lula diz que é preciso ter mais sem terra no Congresso Nacional para alcançar 'sonhos' Lula disse ter ficado feliz quando recebeu uma lista de integrantes do grupo que pretendem sair candidatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira (23) um envolvimento maior de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nas eleições de 2026. Segundo ele, é preciso desmistificar que "gostar da política não é gostar de coisa errada".

"Não adianta a gente sonhar muito e, depois do resultado eleitoral, colocar 574 deputados como bancada ruralista e apenas dois sem terra eleitos como deputado federal", declarou o petista em Salvador (BA), durante o 14º Encontro Nacional do MST

Lula disse ter ficado feliz quando recebeu uma lista de integrantes do grupo que pretendem sair candidatos. "Graças a Deus vocês tomaram a decisão de entrar na política. Por que sabe qual é a desgraça de quem não participa da vida política? É que é governado por quem gosta (de política)", afirmou.

O presidente disse também que, quando se tornou presidente, tinha a intenção de "fazer o máximo de assentamentos", mas que esbarrou na falta de estrutura do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Lula sinalizou ainda o desejo de se reunir em fevereiro com agrupamentos rurais. "Ainda no meio de fevereiro, quero ter uma reunião com o agrupamento do movimento rural nesse País para discutir com mais precisão tudo o que foi feito e para discutir o que precisa ser feito no próximo período neste País", falou.

Elogios ao BB e Caixa

No evento, Lula elogiou a atuação da Caixa e do Banco do Brasil na atuação a favor da reforma agrária. "Pela primeira vez, a gente vai ao encontro do Sem Terra aplaudir o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque no nosso governo, eles funcionam a serviço do povo trabalhador", falou.

Participaram do evento nomes como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); os ministros da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e das Mulheres, Márcia Lopes; além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Mais cedo, Lula foi a uma cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Maceió (AL) e foi à cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Alagoas dentro do programa Agora Tem Especialistas.



Veja também