presidente do brasil Lula diz que Eduardo Bolsonaro "não pode exercer" mandato dos EUA e defende cassação Presidente acrescentou que o deputado federal entrará para a história como "o maior traidor da história desse país"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não deveria exercer seu mandato do exterior. Ao ser questionado sobre o assunto em entrevista concedida à Rádio Itatiaia, o petista declarou que é "extremamente necessário" cassar o mandato do parlamentar, tema que diz já ter conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Eu já falei com o presidente Hugo Motta, já falei com vários deputados. É extremamente necessário cassar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria no mundo", enfatizou Lula.

Na noite dessa quinta-feira, Eduardo enviou um ofício ao presidente Hugo Motta, em que pede para exercer o mandato mesmo estando nos Estados Unidos. Se não voltar ao Brasil, ele será cassado caso falte mais de um terço das sessões do ano.

Na semana passada, o parlamentar e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram indiciados pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito por conta de supostas articulações para intensificar as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Agenda em MG

Lula chegou em Minas Gerais na manhã desta sexta-feira para cumprir agenda na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde irá anunciar investimentos ligados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As novas propostas, também válidas para outros estados do país, preveem melhorias na mobilidade urbana das cidades e o aperfeiçoamento do transporte público coletivo.





Os investimentos serão empenhados em diferentes formas de transporte, como BRTs, ônibus elétricos, metrôs e VLTs, além de corredores exclusivos para ônibus, terminais, ciclovias ligadas ao transporte público e tecnologias que ajudam a melhorar o trânsito nas cidades.

Em Contagem, além dos anúncios, Lula irá oficializar a expansão da malha metroviária da cidade, com duas novas estações. O presidente também visitará a obra de uma avenida e irá inaugurar o último de um novo corredor viário.

No início da tarde desta sexta-feira, o petista para Montes Claros (MG), onde vai participar da inauguração de um centro de tecnologia voltado para o desenvolvimento da macaúba, matéria-prima na produção do Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e Diesel Verde (HVO).

A comitiva em solo mineiro contará com quatro autoridades ministeriais: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Jader Filho (Cidades), Macaé Evaristo (Direitos Humanos) e Rui Costa (Casa Civil), além de Aloizio Mercadante, que atualmente lidera o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Também estarão presentes Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, a primeira-dama, Janja da Silva, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

