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Eleições 2026 Lula diz que eleição será entre projeto que criou Master ou que mandou prender Vorcaro O presidente, ao comparar sua candidatura com a do senador Flávio Bolsonaro (PL), disse que a disputa também será entre os que desejam reduzir a jornada semanal de trabalho e os que querem a manutenção dela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (2) durante uma caminhada em Belo Horizonte (MG), que a eleição presidencial será para escolher entre um projeto que criou o Banco Master e outro que foi responsável pela prisão do dono da instituição, Daniel Vorcaro.

"A gente vai votar num projeto que criou um banco como o Master, ou vai votar em um projeto que mandou prender o Vorcaro e a sua quadrilha?", declarou Lula.

O presidente, ao comparar sua candidatura com a do senador Flávio Bolsonaro (PL), disse que a disputa também será entre os que desejam reduzir a jornada semanal de trabalho e os que querem a manutenção dela.

"Vocês sabem que domingo não é uma simples eleição. Domingo a gente vai ter que escolher um projeto de Brasil. Ou a gente vai querer votar em um projeto que acaba com a escala 6x1 ou vai manter. A gente vai votar em um projeto que vai acabar com as bets definitivamente no Brasil ou no projeto das bets", disse o presidente.

Lula está na carreata, seu penúltimo ato de campanha antes do primeiro turno da eleição, ao lado do deputado federal Patrus Ananias (PT), que concorre ao governo mineiro, e das candidatas apoiadas por ele ao Senado: a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) e a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

Lula encerrará a campanha antes do primeiro turno com uma caminhada na Avenida Paulista, às 10 horas deste sábado (3).

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