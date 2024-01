Lula diz que eleições em São Paulo vai repetir confronto com Bolsonaro: "Entre eu e a figura"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (23) que a cidade de São Paulo vai repetir o cenário de disputa presidencial em 2022.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), despontam como candidatos à prefeitura da capital paulista.

O PT, de Lula, fechou aliança com o PSOL, de Boulos, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro avalia se irá apoiar Nunes.

"Na capital de São Paulo é uma coisa muito especial. É uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. Entre eu e a figura (em referência a Bolsonaro). E a gente vai disputar as eleições. Fiquei muito feliz de convencer a companheira Marta Suplicy"disse Lula em entrevista à Rádio Bahia.

Marta Suplicy deixou a gestão de Ricardo Nunes (MDB) na prefeitura de São Paulo para formar uma aliança com Boulos em São Paulo. Ela ocupava o cargo de secretária de Relações Internacionais por três anos.

Lula ainda afirmou que há "condições" de ganhar em muitas capitais, mas que não iria "criar conflito". Ele ressaltou que no papel de presidente da República vai conversar com as pessoas e que tem e "fazer um jogo mais ou menos acertado" para não criar problemas com o Congresso Nacional ao final das eleições.

"Acho que temos condições de ganhar as eleições em muitas capitais.[...] Eu não vou me jogar para criar conflito, tenho que saber que eu sou presidente, que eu tenho que conversar com as pessoas, que eu tenho que fazer um jogo mais ou menos acertado para que eu não traga problema depois quando terminar as eleições aqui no Congresso Nacional."

