Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
caso master

Lula diz que encontro com Vorcaro serviu para dizer que Master seria investigado com seriedade

Durante entrevista ao SBT News, Lula voltou a dizer que Vorcaro foi preso e o Master fechado durante a gestão dele

Reportar Erro
Presidente Lula Presidente Lula  - Foto: YouTube Não Inviabilize/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (10) em entrevista ao SBT News, que disse ao banqueiro Daniel Vorcaro, durante o encontro que teve com ele em dezembro de 2024, que o Banco Master seria investigado com seriedade e que a entidade foi fechada por atuação do governo dele.

"O Daniel Vorcaro veio conversar comigo, dizendo que estavam perseguindo o banco dele. Eu disse para ele que o Banco Master seria analisado como qualquer banco. Ou seja, ninguém tem interesse em fechar banco. Agora, você tem que estar correto, se não nós fechamos. Foi o que aconteceu, ele não estava correto, o banco foi fechado e ele foi preso", declarou Lula.

Durante a entrevista ao SBT News, Lula voltou a dizer que Vorcaro foi preso e o Master fechado durante a gestão dele. Diante da crise instalada pelas investigações no banco, que agora respingam no Supremo Tribunal Federal (STF) e afetam a popularidade do petista, o presidente tenta se posicionar para evitar prejuízos eleitorais.

"É importante a gente deixar claro para a opinião pública. O Banco Master foi criado no governo Bolsonaro. O Vorcaro foi preso no meu governo, e o banco foi fechado no meu governo", declarou Lula.

A investigação envolvendo o Banco Master está na origem da crise institucional vivida pelo Supremo Tribunal Federal no momento. Desde que os nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram citados nas investigações, o fantasma da crise começou a rondar o Supremo. Toffoli era, inicialmente, o relator da investigação sobre o banco de Daniel Vorcaro. Acabou deixando a relatoria pela pressão por causa de um resort no Paraná do qual foi sócio e que foi comprado por um fundo ligado a Vorcaro.

Leia também

• Lula defende discussão sobre mandatos para ministros do STF após crise na Corte

• Lula: Se Alexandre de Moraes e André Mendonça forem culpados, eles têm de pagar

• Pesquisa Atlas: Lula é desaprovado por 53,8% dos brasileiros e aprovado por 43,7%

O último capítulo, responsável por mergulhar o STF em uma crise de vez, foi a divulgação de mensagens entre Vorcaro e Moraes. A investigação também mostrou que o ministro do Supremo editou o contrato firmado entre o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Master.

O caso, porém, também atinge outros Poderes. No Legislativo, políticos como os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Jaques Wagner (PT-BA) já foram alvos de operações da Polícia Federal. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também é investigado. Ele pediu mais de R$ 120 milhões para o banqueiro, supostamente para financiar o filme "Dark Horse", que conta a história de Jair Bolsonaro. No Executivo, uma reunião de Lula com Daniel Vorcaro em dezembro de 2024 também trouxe o fantasma para o Palácio do Planalto - apesar de o presidente não ser investigado no caso.

O banqueiro Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em 29 de novembro de 2025, quando tentava embarcar em um voo particular para Dubai. Chegou a ser solto em 11 dias depois, mas voltou a ser preso preventivamente em 4 de março deste ano. Ele é acusado de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção e rombos bilionários relacionados à liquidação do banco.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter