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caso master Lula diz que encontro com Vorcaro serviu para dizer que Master seria investigado com seriedade Durante entrevista ao SBT News, Lula voltou a dizer que Vorcaro foi preso e o Master fechado durante a gestão dele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (10) em entrevista ao SBT News, que disse ao banqueiro Daniel Vorcaro, durante o encontro que teve com ele em dezembro de 2024, que o Banco Master seria investigado com seriedade e que a entidade foi fechada por atuação do governo dele.

"O Daniel Vorcaro veio conversar comigo, dizendo que estavam perseguindo o banco dele. Eu disse para ele que o Banco Master seria analisado como qualquer banco. Ou seja, ninguém tem interesse em fechar banco. Agora, você tem que estar correto, se não nós fechamos. Foi o que aconteceu, ele não estava correto, o banco foi fechado e ele foi preso", declarou Lula.

Durante a entrevista ao SBT News, Lula voltou a dizer que Vorcaro foi preso e o Master fechado durante a gestão dele. Diante da crise instalada pelas investigações no banco, que agora respingam no Supremo Tribunal Federal (STF) e afetam a popularidade do petista, o presidente tenta se posicionar para evitar prejuízos eleitorais.

"É importante a gente deixar claro para a opinião pública. O Banco Master foi criado no governo Bolsonaro. O Vorcaro foi preso no meu governo, e o banco foi fechado no meu governo", declarou Lula.

A investigação envolvendo o Banco Master está na origem da crise institucional vivida pelo Supremo Tribunal Federal no momento. Desde que os nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram citados nas investigações, o fantasma da crise começou a rondar o Supremo. Toffoli era, inicialmente, o relator da investigação sobre o banco de Daniel Vorcaro. Acabou deixando a relatoria pela pressão por causa de um resort no Paraná do qual foi sócio e que foi comprado por um fundo ligado a Vorcaro.

O último capítulo, responsável por mergulhar o STF em uma crise de vez, foi a divulgação de mensagens entre Vorcaro e Moraes. A investigação também mostrou que o ministro do Supremo editou o contrato firmado entre o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Master.

O caso, porém, também atinge outros Poderes. No Legislativo, políticos como os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Jaques Wagner (PT-BA) já foram alvos de operações da Polícia Federal. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também é investigado. Ele pediu mais de R$ 120 milhões para o banqueiro, supostamente para financiar o filme "Dark Horse", que conta a história de Jair Bolsonaro. No Executivo, uma reunião de Lula com Daniel Vorcaro em dezembro de 2024 também trouxe o fantasma para o Palácio do Planalto - apesar de o presidente não ser investigado no caso.

O banqueiro Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em 29 de novembro de 2025, quando tentava embarcar em um voo particular para Dubai. Chegou a ser solto em 11 dias depois, mas voltou a ser preso preventivamente em 4 de março deste ano. Ele é acusado de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção e rombos bilionários relacionados à liquidação do banco.

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