Lula diz que endividamento da população tem impacto de 'novos hábitos de consumo' e bets
"As bets retiraram desse País 1% do PIB, R$ 141 bilhões. Pagou R$ 10 bilhões de imposto para o governo e o restante levou para fora", disse Lula
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta quarta-feira, 30, em entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do YouTube Cosmo Política, que a alta das dívidas da população brasileira está relacionada com "novos hábitos de consumo" e com o impacto das apostas online, que estão proibidas no Brasil desde a última sexta-feira, 25.
"Eu acho que essas dívidas estão ligadas aos novos hábitos de consumo da sociedade e está ligada a tal das bets. As bets retiraram desse País 1% do PIB, R$ 141 bilhões. Pagou R$ 10 bilhões de imposto para o governo e o restante levou para fora", disse Lula.
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Ele afirmou também que sempre indicou que acabaria com as bets caso a regulação, feita no início deste terceiro mandato, não desse certo.
Lula também mencionou que chegou a emprestar R$ 24 mil a um "auxiliar endividado", mas ele não foi questionado sobre mais detalhes.
O presidente disse também que, além de tentar diminuir as dívidas da população, é preciso manter o aumento do salário mínimo, controlar a inflação e tentar diminuir a inflação de alimentos.