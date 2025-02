A- A+

presidente do brasil Lula diz que está 'melhor com 79 anos' do que aos 50 "Quem quiser disputar comigo tem que ir para ruas, afirmou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mudou o tom sobre a própria saúde durante evento em Itaguaí, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira. Ao discursar, o petista afirmou que "está melhor com 79 anos do que quando tinha 50".



Há uma semana, durante entrevista a uma rádio, o titular do Planalto havia citado sua idade e condições médicas como um possível fator determinante para a decisão sobre concorrer à reeleição em 2026.

Desta vez, Lula disse que "quem quiser disputar" contra ele terá "que ir para as ruas". A fala ocorreu em meio a menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), na última terça-feira, por conta da participação em uma suposta trama golpista.

— Se alguém pensava, como o aloprado, que fez um plano para me matar, que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, quero dizer, se prepare. O Lulinha está melhor com 79 anos do que quando tinha 50. A partir de agora, quem quiser disputar comigo tem que ir para as ruas, tem que me enfrentar nas ruas, na porta de fábrica, na porta de estaleiro, na porta da Petrobras, na porta do Banco do Brasil, nas ruas, conversando com o povo, porque é para isso que eu fui eleito, para melhorar a vida do povo brasileiro — discursou o petista.

Outro momento em que Lula criticou diretamente Bolsonaro foi quando relembrou a gestão do antecessor durante a pandemia da Covid-19:

— Governo passado só sabia mentir, ele e a família dele. Todos aloprados, que carregam nas costas pelo menos metade das 700 mil mortes na pandemia de Covid, por incompetência, por mentir. Por dizer que vacina fazia a pessoa virar homossexual, fazia virar jacaré, onça. O mundo inteiro comprovou que a vacina é a garantia que a gente tem para salvar a humanidade.

O presidente Lula fez o discurso no Porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, em cerimônia para a assinatura do contrato de concessão de um terminal portuário de minério de ferro. Acompanhado de parlamentares como o ex-secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz (PSD), ele também fez menção a investimentos na rede federal de hospitais do Rio, um dos motivos de crise durante a gestão da ministra da Saúde Nisia Trindade, criticada por problemas nessas unidades e ameaçada no cargo.

A uma semana do fim do fevereiro e sem definição sobre a esperada reforma ministerial prometida desde o início do ano no governo, Lula reconheceu que "de vez em quando erra", mas que "na maioria das vezes" é escolhido um nome "de qualidade" para a Esplanada. A declaração foi direcionada ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, mas ocorre em meio a inúmeras especulações sobre trocas nas pastas.

— De vez em quando a gente erra, mas na maioria das vezes a gente acerta e escolhe um ministro de qualidade — disse Lula, se referindo ao ministro Silvio Costa. — Um menino pernambucano, que tem dado um show no trabalho dele. Só trabalha para fazer as coisas acontecerem.

Há uma expectativa entre auxiliares que o presidente anuncie a reforma ministerial nas próximas semanas. Nísia Trindade tem sua saída dada como certa por petistas de diferentes pastas. Procurada, a ministra declarou nesta quinta-feira se sentir segura no cargo e disse não ter recebido nenhum sinal de que será demitida pelo presidente.

Apesar das especulações, o petista tem destacado que ele próprio nunca falou em troca nos ministérios. Na última quarta, Lula disse que uma eventual mudança no governo seria uma decisão íntima sua:

— Eu mudo quando eu quiser. Da mesma forma que eu convidei quem eu queria, eu tiro quem eu quiser, na hora que eu quiser. É simples assim, sem nenhum problema. (...) Estou contente com meu governo, muito contente, acho que todo mundo cumpriu à risca o que era para fazer. Ao longo do tempo, que não precisa ser em um mês do ano, pode ser no meio, no final do ano, o presidente vai mudando pessoas na medida que ele entende que tem que mudar as pessoas.

