Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Lula diz que Estado deve garantir acesso a medicamentos

Farmácia Popular garante 41 remédios de uso contínuo

Reportar Erro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita às instalações da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita às instalações da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que investimentos em políticas públicas que garantam acesso a medicamentos não representam gastos, e sim medida essencial para salvar vidas. A declaração foi feita nesta quinta-feira (26) durante visita ao complexo industrial da Brainfarma, em Anápolis (GO).

“Eu sou do tempo em que as pessoas pobres iam ao médico, recebiam a receita e levavam para casa, colocando-a embaixo do travesseiro ou em um copo na prateleira, esperando o dinheiro chegar para comprar o remédio. Como o dinheiro não chegava, muitas vezes as pessoas morriam sem poder comprar o medicamento”, discursou o presidente.

Lula afirmou que o programa Farmácia Popular é uma política pública criada para garantir, à população, acesso a medicamentos essenciais, o que, na avaliação do presidente, representa um direito humanitário fundamental.

Leia também

• Lula é o primeiro brasileiro vacinado em campanha de vacinação contra gripe

• Lula: "Brasil está nessa" se Trump estiver falando sério sobre combate ao crime organizado

• Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável

Obrigação do Estado
“Se a pessoa não pode comprar, o Estado tem a obrigação de fazer com que ela esse direito. Muita gente acha que isso é gastar muito dinheiro. Eu, sinceramente, não vejo limite de investimento melhor do que colocar dinheiro para salvar a vida de homens, mulheres e crianças neste país”, disse.

O presidente lembrou que o programa garante 41 remédios de uso contínuo e que, segundo o Ministerio da Saúde, há medicações disponibilizadas que chegam a custar R$ 1 milhão no mercado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter