Brasília
Lula diz que fará live com Janones no sábado para explicar 'coisas que estão acontecendo'
Por meio de transmissão online, presidente conversa com apoiadores sobre novas medidas do governo
Lula já havia conversado com apoiadores ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG) logo após a reeleição - Foto: Youtube/Reprodução
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que fará uma live com o deputado reeleito André Janones (Rede-MG) no sábado (21), a partir das 10h, para "fazer uma conversa com o povo brasileiro".
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"Quero convidar todos os soldados do nosso exército. no sábado, a partir das 10h, vamos fazer uma conversa com o povo brasileiro, eu e o general Janones. Uma conversa explicando as coisas que estão acontecendo desde que ganhamos a eleição e as coisas que vamos fazer para o futuro", disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.