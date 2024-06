A- A+

eleição Lula diz que ficou feliz com vitória de Claudia Sheinbaum no México e que deseja visitar país A eleição no país latino foi no domingo, 2

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 3, que ficou feliz com a eleição de Claudia Sheinbaum para suceder a Andrés Manuel López Obrador na presidência do México. Lula disse que deve fazer uma ligação para ela no fim da tarde.

"Talvez eu ligue para ela hoje às 18 horas. Estou muito feliz com a vitória dela porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador", disse o presidente brasileiro.

Lula e Obrador são líderes de esquerda e têm proximidade no cenário internacional. A eleição no país latino foi no domingo, 2.

"Estou feliz por ser uma mulher também, e estou feliz porque duas mulheres disputaram. E ganhou aquela que representava um lado ideológico mais próximo das pessoas progressistas", disse Lula.

Viagem ao México

Lula afirmou ainda que pretende ir ao México ainda neste ano. Segundo ele, será uma viagem para visitar o atual presidente do país e para tentar expandir o comércio bilateral.

"Eu pretendo viajar ao México esse ano, pretendo fazer uma visita de agradecimento ao López Obrador pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda. E também pela possibilidade que o Brasil quer ter de aumentar muito o comércio com o México", comentou o presidente brasileiro.

A viagem está no radar do Planalto há meses, mas a eleição do país era um obstáculo - uma visita poderia ser encarada como interferência na política interna mexicana, já que Lula e Obrador são grandes aliados.

Almoço com presidente da Croácia

O brasileiro falou a jornalistas no Palácio Itamaraty, minutos antes da chegada do presidente da Croácia, Zoran Milanovic.

Os dois iniciaram uma reunião bilateral e devem dar uma declaração pública em breve. Também participarão de um almoço.

