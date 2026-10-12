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Eleições 2026 Lula diz que fim da 6x1 será apoiada por maioria dos senadores e cobra posicionamento de Flávio O presidente disse, ainda, que a PEC da Segurança Pública também deve começar a ser discutida no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta segunda-feira, 12, que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho será aprovada no Senado nesta semana, pela maioria dos parlamentares. O petista voltou a cobrar um posicionamento do opositor na corrida à presidência em segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), que é senador, sobre o tema.

"Eu sei que a oposição está tentando protelar para depois das eleições porque, depois das eleições, eles vão ter coragem de votar contra. Eu quero ver se eles têm coragem de votar contra. Eu quero que o PL mostre se vai votar contra ou a favor. O Flávio, como senador, que se posicione, que ele aperte o botão de sim ou não", declarou.

O presidente também disse que a PEC da Segurança Pública também deve começar a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), nesta quarta-feira, 14.

"Para o povo trabalhador e os territórios, a gente quer tranquilidade, paz e proteção. Agora, para os bandidos, a gente quer prisão", disse Lula repetindo o mote adotado pela campanha à reeleição neste segundo turno.

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