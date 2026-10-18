Lula diz que Flávio é 'malandro carioca'; Flávio diz se solidarizar com cariocas ofendidos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de "mentiroso contumaz" e "malandro carioca" durante o debate Band/Estadão deste domingo. No início do segundo bloco, o candidato do PL reagiu atribuindo a declaração do petista aos moradores do Rio de Janeiro.

"Quero me solidarizar com todos os meus irmãos e irmãs do Rio de Janeiro, que foram chamados de malandros pelo meu concorrente", afirmou Flávio. A expressão usada por Lula havia sido dirigida ao adversário.



Ao tratar de saúde, Flávio prometeu criar um prontuário eletrônico único para integrar, pelo CPF dos pacientes, informações das redes municipal, estadual, federal e privada. Lula, por sua vez, criticou a condução da pandemia de covid-19 no governo de Jair Bolsonaro e questionou se a promessa do adversário de levar um "padrão Einstein" ao SUS significaria privatizar o sistema.

Veja também