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CASO MORAES Lula diz que Flávio tem raiva de Moraes por prisão de Bolsonaro Presidente defende investigação em caso de "delito" e cita "serviços" do ministro à democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que as críticas de Flávio Bolsonaro (PL) a Alexandre de Moraes não são motivadas pelo caso Master, mas pela atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos que levaram à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

A declaração foi dada durante entrevista ao Desce a Letra Show, no YouTube. Lula acusou Flávio de ter “o rabo preso ao Banco Master” e disse que o adversário mantém uma “obsessão” contra Moraes.

— A raiva dele do Alexandre de Moraes é porque ele mandou prender o cara que matou a Marielle. A bronca dele é que o Moraes prendeu o pai dele e os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro — afirmou.

Lula também rebateu as tentativas de associá-lo a Moraes e voltou a cobrar explicações de Flávio sobre a relação de seu escritório de advocacia com Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

— Eu que fui preso por essa Suprema Corte e fui preso por 580 dias. É muito engraçado isso. O que ele (Flávio Bolsonaro) tem que explicar é cadê os R$ 130 milhões que ele pegou do Vorcaro — declarou.

Apesar da defesa do ministro, Lula disse que eventuais irregularidades devem ser investigadas e punidas, com direito de defesa.

— Todo mundo que cometeu erro em qualquer área tem que ser julgado. Isso vale para mim, para Alexandre de Moraes, vale para o Fachin — declarou.

Na sequência, o presidente afirmou que Moraes prestou “dois grandes serviços” à democracia brasileira e destacou sua atuação à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022, durante os ataques de Bolsonaro ao sistema eletrônico de votação.

— Ele foi presidente do TSE quando ganhei as eleições. Ele sabe, e o Brasil sabe, a tentativa que Bolsonaro fez de destruir a credibilidade das urnas — disse Lula.

Ao falar sobre a reta final da campanha, o presidente afirmou estar confiante na vitória e disse que pretende enfrentar a extrema direita fazendo “a verdade derrotar a mentira”.

— Eu, sinceramente, não vejo como não ganhar essas eleições. Não sou movido a pesquisa — afirmou.

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