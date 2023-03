A- A+

despolitização Lula diz que Forças Armadas garantiram que farão esforço por despolitização Presidente afirmou que fará o que for necessário e não ficará de 'biquinho' com a Marinha, Exército e Aeronática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (21) que tem a palavra da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que farão um esforço para despolitizar as Forças Armadas. Lula reforçou que pretende enviar ao Congresso uma proposta para garantir que oficiais que desejam participar da política vão para a reserva.

— Tenho a palavra das três forças de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as Forças Armadas. Vamos discutir com o Congresso. Temos interesse em mandar o projeto de lei dizendo que quem quiser ser candidato a alguma coisa vá para a reserva. O que não dá é ficar utilizando as Forças Armadas para fazer política — disse Lula em entrevista ao site "Brasil 247".

O Ministério da Defesa já preparou uma minuta de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para obrigar militares a migrarem para a reserva caso queiram disputar eleição ou assumir ministérios. O ministro da pasta, José Múcio, já discutiu o tema com Lula e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para viabilizar a tramitação da proposta no Congresso.

Durante a entrevista nesta terça, Lula afirmou que não ficará "de biquinho" com as Forças Armadas e que a Constituição garante que as instituições obedeçam ao presidente. O presidente defendeu ainda que terroristas que participaram dos ataques aos Poderes sejam punidos pela Justiça civil.

— Pela Constituição sou o chefe supremo das Forças Armadas. A Aeronáutica, Marinha e Exército obedecem a um comando do presidente. E eu faço questão de que naquilo que for necessário fazer eu vou fazer. Eu não vou ficar de biquinho com as Forças Armadas. Estamos discutindo coisas sérias. Todas aquelas pessoas que participaram da movimentação de 8 de janeiro, naquele golpe, vão ser punidas. E quem participou do golpe será punido pela justiça civil e não pela justiça militar.

Participação de Bolsonaro nos atos golpistas

O presidente afirmou ainda que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Na ocasião, golpistas bolsonaristas invadiram e quebraram a sede os Três Poderes da República.

— Na minha cabeça o Bolsonaro tinha pensado aquilo para o dia primeiro (de janeiro). Acontece que dia 1º tinha muita gente, e eles então resolveram recuar e fizeram aquilo no dia 8.

Questionado se considerava que Bolsonaro deveria ser preso, Lula disse que o ex-presidente deve ser julgado pela Justiça.

— Não é o presidente que determina se vai ser preso ou não — disse. — Quero que ele tenha presunção de inocência, que eu não tive. E se ele for julgado culpado, que pague o preço.

