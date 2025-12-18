A- A+

MINISTRO DA FAZENDA Lula diz que gostaria que Haddad fosse candidato em São Paulo em 2026 Presidente calcula que pelo menos 18 dos seus ministros vão deixar os cargos no ano que vem, por conta das eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que gostaria de ver o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, candidato, embora essa não seja uma vontade do petista.

"O Haddad tem maioridade e biografia para decidir o que ele quer fazer. Se você perguntar para mim se ele fosse, eu gostaria ele fosse. Mas eu não sei, eu tenho que perguntar para ele", disse Lula. "É impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad largando um ministério e voltando pra casa".

Lula calcula que pelo menos 18 dos seus ministros vão deixar os cargos no ano que vem, por conta das eleições. Ele afirmou que irá conversar com Haddad e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, sobre a corrida eleitoral.

"Vou conversar com o Haddad e com o Alckmin, são duas pessoas que eu tenho profundo respeito, admiração, vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. Acho que precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte, nós temos chances de fazer candidato a governador e ao Senado. Eu não posso impor a candidatura a ninguém, eu só posso pedir para ser", disse.

Em entrevista ao Globo na última semana, o ministro da Fazenda afirmou que conversou com Lula sobre seus planos para 2026.

Haddad revelou que falou para o presidente que não pretende ser candidato no ano que vem, mas que gostaria de colaborar com a campanha à reeleição do petista. Lula, por sua vez, nas palavras do ministro, teve uma reação “muito amigável” e disse que iria respeitar qualquer decisão do chefe da equipe econômica.

O PT, no entanto, insiste para que Haddad concorra a um cargo majoritário na eleição de São Paulo, seja para o Senado ou para o governo do estado.

Alckmin também é lembrado pelo PT para concorrer ao governo ou ao Senado por São Paulo. Alckmin foi governador do estado por quatro mandatos e tem boa relação com prefeitos do interior do Estado.

