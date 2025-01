Lula diz que governo não está entregando o que prometeu e é cedo para fazer pesquisa sobre 2026

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse reconhecer que o governo "não está entregando aquilo que prometeu" até o momento. O petista criticou, no entanto, a antecipação de cenários eleitorais para 2026.

"No primeiro ano de governo, como (o governante) ganhou as eleições, há muita expectativa e o povo está muito tranquilo. No segundo ano, começa o povo a saber se a expectativa que tinha está sendo cumprida. Eu disse ao (Paulo) Pimenta (ex-ministro da Secom): 'Não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão, a gente não está entregando aquilo que prometeu'", afirmou o presidente.

Lula disse que "é preciso ter muita paciência". "Não me preocupo com pesquisa. Não é feita para gostar ou não gostar. É feita para analisar, verificar se tem um fundo de verdade e começar a fazer as coisas que são necessárias", disse.

"É muito cedo para fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para avaliar governo com dois anos de governo. Deixei a Presidência em 2007 (foi em 2010) com 87% de bom e ótimo e tenho consciência do que estamos fazendo", afirmou.

O presidente disse que "cada coisa que eu falar, quero que anotem, porque vamos entregar, não é apenas um programa de governo, é uma profissão de fé".

Pesquisa Quaest divulgada nesta semana mostrou um crescimento nas avaliações negativas do governo. A gestão de Lula é aprovada por 47% dos entrevistados e reprovada por 49%, de acordo com o levantamento.

Foi a primeira vez na série histórica do levantamento que a avaliação negativa supera a opinião positiva. As porcentagens estão dentro da margem de erro, de um ponto porcentual.



