Lula diz que governo renegociará dívida de produtores de MG por causa da seca

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na manhã desta quinta-feira (8) que, além da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, também está no radar do governo a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) por produtores rurais afetados pela seca ou estiagem no Estado. Segundo Lula, mais de 586 contratos devem ser renegociados.



"São praticamente R$ 8 bilhões que estão envolvidos aí. Vamos renegociar dívida velha, a gente vai discutir como facilitar para que, no futuro, essas pessoas voltem a plantar outra vez", disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia.

Na quarta-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a renegociação das operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) por produtores rurais afetados pela seca ou estiagem no Norte de Minas Gerais e no Nordeste.



A medida é válida para parcelas vencidas ou com vencimento de 1º de julho de 2023 a 30 de dezembro deste ano, conforme resolução extra publicada pelo colegiado na quarta-feira.

