Lula diz que governo vai socializar informações dos ministérios: "Acabou o silêncio de dados"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo vai "socializar as informações dos ministérios", durante uma solenidade no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira, 26.

Na ocasião, Lula disse que "o governo federal não consegue juntar os dados do governo federal", porque, segundo ele, "os dados da Saúde são da Saúde, os dados da Justiça são da Justiça, os dados da Fazenda, são da Fazenda".

Lula defendeu a criação de um "banco de dados únicos" para cruzar os números dos ministérios e disse ter sugerido ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), há três meses, a elaboração de uma proposta de inteligência artificial em português nesse sentido. O presidente afirmou também que vai reunir ministros para tratar do tema.

"Nós vamos dizer o seguinte: acabou o silêncio de dados por ministério, por instituição", disse.

Na sequência, Lula voltou a lembrar propostas que teria feito em mandatos anteriores pela criação de um "gabinete de inteligência" com a participação de diferentes corporações, sem sucesso.

"Sabe por que nós não conseguimos? Porque informação é poder. E quem tem não quer repartir", disse. "Então, se prepare na pauta: um dos assuntos é que nós vamos socializar as informações para que o Estado brasileiro comece a utilizar a inteligência artificial em benefício de todos nós."



