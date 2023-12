Lula diz que influenciadora que ironizou Dilma em primeira classe de voo é "fascista"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira a influenciadora que abordou a ex-presidente Dilma Rousseff em uma viagem de avião na categoria de primeira classe. O vídeo foi publicado nas redes sociais da influencer nesta quarta-feira.

— Esses dias, como representante do banco dos Brics, ela (Dilma) vinha de primeira classe para o Brasil e uma fascista, que estão em todo lugar, foi tentar dizer para ela: “A senhora está na primeira classe”. E ela (Dilma) falou: “E onde é que você pensa que banqueiro anda? Eu sou agora presidenta do banco” — afirmou, ao falar na Conferência Nacional da Juventude, evento ligado ao movimento estudantil, nesta quinta-feira.

Na ocasião, Dilma rebateu:

— Eu sou presidente de banco, querida. Acha que presidente de banco viaja como?

Ao participar de evento do PT, Lula também brincou com a aprovação do ministro Flávio Dino (Justiça) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que a Corte agora tem um integrante "comunista".

— Vocês não sabem como estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino — disse Lula

Indicado por Lula ao STF, Dino está atualmente filiado ao PSB, mas já integrou o PCdoB, partido pelo qual foi deputado federal e governador.





Ataque hacker

No evento, o presidente também reclamou do ataque hacker ao perfil da primeira-dama Janja. Ele chamou um dos autores, que tem 17 anos, de “moleque” e disse que jovens de perfis similares ao dele ficam na internet “pregando violência” e “abusando de meninas”.

— Um dos moleques, o cara que hackeou a Janja, sabe quem passou a noite passando informação? Era um moleque de 17 anos. Quando a gente vai preparar essa meninada que muitas vezes está na internet pregando violência, abusando de meninas, tentando colocar fotos delas em situações não apropriadas para poder coagi-las? Quando que a gente vai reagir e vai formar essa gente? Quando a gente vai deixar de ter algoritmo e voltar a ser humanista?

O petista também afirmou, se dirigindo aos estudantes, que têm um discurso contrário a políticos como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que a esquerda não tem maioria no Congresso e que é preciso dialogar com “quem foi eleito”.

— Nós temos que conversar com pessoas que vocês não gostam, com pessoas que vocês ficam até com ojeriza quando veem o Lula na televisão conversando com essas pessoas. Na política a gente tem que compreender que a gente conversa com quem é eleito.

