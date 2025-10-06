Seg, 06 de Outubro

Lula diz que Israel viola leis ao interceptar flotilha com brasileiros

Grupo levava alimentos, água e remédios ao povo palestino em Gaza

Presidente Lula disse que determinou que o Ministério das Relações Exteriores preste auxílio para garantir a integridade dos brasileiros.Presidente Lula disse que determinou que o Ministério das Relações Exteriores preste auxílio para garantir a integridade dos brasileiros. - Foto: Aris Messinis / AF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (6) que Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da Flotilha Global Sumud com cidadãos brasileiros, fora de seu mar territorial. 

“E segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país”, disse Lula, nas redes sociais. 

A flotilha humanitária levava alimentos, água potável e suprimentos médicos ao povo palestino em Gaza. No dia 2 de outubro, parte do grupo foi interceptada por forças navais israelenses. 

O presidente disse que determinou que o Ministério das Relações Exteriores preste auxílio para garantir a integridade dos brasileiros.

“Desde a primeira hora, dei o comando ao nosso Ministério das Relações Exteriores para que preste todo o auxílio para garantir a integridade dos nossos compatriotas e use todas as ferramentas diplomáticas e legais, junto ao Estado de Israel, para que essa situação absurda se encerre o quanto antes e possibilite aos integrantes brasileiros da flotilha regressarem a nosso país em plena segurança”, escreveu o presidente. 

Condições degradantes
Em nota divulgada hoje, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que integrava a flotilha humanitária, informou que os participantes detidos ilegalmente denunciaram condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado. 

“Alguns, inclusive Luizianne, só receberam medicamentos após pressão diplomática. Também relataram que audiências judiciais foram realizadas sem representação legal”, diz a nota divulgada pela parlamentar. 

