Lula diz que já falou para Zema diminuir críticas porque precisavam trabalhar juntos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 5, que já disse para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que ele deveria o criticar menos. Lula deu a declaração em entrevista à Rádio Vitoriosa, em visita a Uberlândia (MG).

"Eu tive relação com o Aécio, que era oposição a mim, da forma mais civilizada possível. Eu tenho relação com o Zema. Eu sei que o Zema é de outro partido, eu sei que às vezes ele falava mal de mim. Até um dia eu falei com ele, que era preciso parar de falar mal porque a gente tem que trabalhar junto", declarou o presidente.