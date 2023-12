A- A+

Lula e Janja Lula diz que Janja "fica p..." por fotos de eventos só com homens: "Sofro uma pressão muito grande" Declaração aconteceu durante a celebração de natal do mandatário com catadores e pessoas em situação de rua

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante evento nesta sexta-feira, que a esposa, a socióloga Rosângela da Silva, "fica p... da vida" quando o presidente posa para fotos só com homens. A declaração aconteceu durante a celebração de natal do mandatário com catadores e pessoas em situação de rua, quando o petista criticou falta de participação feminina na política.

“Sofro uma pressão muito grande. Tenho em casa uma mulher que não pode ver uma fotografia minha só com homem que fica puta da vida comigo. Fica puta com o Stuckert (fotógrafo). Ela fala ‘manda o Stuckert publicar foto com mulher. Só tem homem nesse negócio’. Às vezes, é verdade. Ainda há uma dominação das mesas que a gente faz, a maioria é homem. Temos que aprender”, disse Lula.

O evento desta sexta foi uma iniciativa da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, do Movimento Nacional dos Catadores e da União Nacional de Catadores e Catadoras de Material Recicláveis.

No ano passado, seguindo a tradição, Lula participou do mesmo evento, em São Paulo, como presidente eleito. Na ocasião, se comprometeu com o Padre Júlio Lancellotti, que participou do evento, que iria se encontrar com moradores em situação de rua.

No começo deste mês, o governo lançou um plano para a população em situação de rua, com um investimento de quase R$1 bilhão, ao lado do padre Júlio Lancellotti. Na ocasião, o governo também regulamentou a lei que leva o nome do religioso que tem o objetivo de coibir a construção de intervenções para afastar pessoas em situação de rua.

