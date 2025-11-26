A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quarta-feira a prisão da cúpula da trama golpista, que incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida na véspera, durante o evento de sanção da lei que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, no Palácio do Planalto.

— Este país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, em que não se tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe neste país — afirmou Lula.



Lula faz referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou o trânsito em julgado (quando a decisão judicial é definitiva e inapelável) do processo da trama golpista para o caso de Bolsonaro, dos ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (GSI), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), além do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).







À exceção do parlamentar, que está foragido nos Estados Unidos, todos os demais estão presos e passam a cumprir suas penas por crimes contra a democracia.

— E, pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem quatro generais de quatro estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém, é um direito de 215 milhões de brasileiros — disse.

O presidente ainda afirmou que não estava feliz por causa das prisões.

— Eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, mas porque este país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua plenitude — disse Lula

