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Eleições 2026 Lula diz que Leandro Grass, candidato no DF, possui 'informações importantes' sobre BRB A fala de Lula foi transmitida pelas redes sociais. Ao lado dele, estava o próprio Grass e também o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, e o senador eleito Rui Costa (PT-BA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (6) que o candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, tem "informações importantes sobre o BRB" para trazer à tona no segundo turno da campanha pelo governo do DF. Lula não mencionou que informações seriam essas e disse que "vamos discutir isso em outro momento".

"Chegou a hora da verdade para o Brasil saber das coisas e o companheiro Leandro Grass trazer informações importantes sobre o BRB, que vamos discutir em um outro momento", afirmou, em discurso no QG de sua campanha, no Lago Sul.

A fala de Lula foi transmitida pelas redes sociais. Ao lado dele, estava o próprio Grass e também o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, e o senador eleito Rui Costa (PT-BA).

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