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Lula diz que Lulinha será inocentado e que não haverá proteção por parte do governo

A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde

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Presidente Lula, em ato no Dia do SoldadoPresidente Lula, em ato no Dia do Soldado - Foto: Evaristo Sá/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) na sabatina promovida pela TV Globo, que o filho dele, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o "Lulinha", será inocentado no caso de suposto tráfico de influência e corrupção investigado pela Polícia Federal. Lula disse ainda que, caso ele tenha cometido um crime, não haverá proteção.

"Se ele fez um erro, ele pagará; não tem outro jeito. Ele não será protegido por ser meu filho. Ele sabe o que tem que fazer. Ele tem que provar a inocência dele, e eu tenho certeza de que ele vai ser inocente", afirmou o presidente.

Lula disse que não vai afastar delegados da Polícia Federal ou outros movimentos que buscariam proteger Fábio, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que fez mudanças na corporação na intenção de proteger familiares investigados durante o governo dele.

Ao falar sobre os indícios apontados pela Polícia Federal, Lula classificou como "ilações tiradas de telefonemas" e comparou com as sofridas por ele na Operação Lava Jato. Ao falar sobre a força-tarefa, ele disse que ela foi feita para impedi-lo de se eleger presidente em 2018 e que, ao ser preso, procurou provar a sua inocência.

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"Não tem nenhuma acusação, são ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem porque já vivi isso. O que eu tenho dito? Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro", declarou.

Ao ser pressionado sobre o tema, Lula também disse que o filho "não tem a obrigação de não ter cometido erro". O presidente também disse que está havendo vazamentos por parte da Polícia Federal de conversas envolvendo Lulinha para a imprensa.

"A Polícia Federal está investigando e a Polícia Federal está vazando as coisas para a imprensa, e eu espero que aconteça o julgamento. Se tiver que vir prestar depoimento, ele vai prestar depoimento, vai participar dos inquéritos. Se ele for culpado, pagará o preço. Se não for, ele será inocentado", declarou.

A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde. Antunes é o principal personagem envolvido na trama de descontos bilionários ilegais contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O que liga o filho do presidente ao caso é a relação com a lobista Roberta Luchsinger, ligada a Antunes.

Desde que a PF começou a investigar Lulinha em três inquéritos que giram em torno de suposto tráfico de influência em contratos no governo, o presidente tem adotado o tom de que o filho não será beneficiado nos inquéritos por ser filho dele. Ao mesmo tempo em que diz acreditar que o empresário é inocente, Lula tem afirmado que ele deve dar explicações para os policiais.
 

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