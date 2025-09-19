Sex, 19 de Setembro

BRASIL

Lula diz que "maioria dos deputados" não tem compromisso com trabalhadores: "Pouco liga para o povo"

Fala de Lula ocorre no momento em que o governo tenta avançar na Câmara dos Deputados com o projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que recebem até R$ 5 mil

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas aos deputados enquanto tenta avançar projeto de isenção de Imposto de RendaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas aos deputados enquanto tenta avançar projeto de isenção de Imposto de Renda - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "a maioria dos deputados" não tem compromisso com os trabalhadores. A fala de Lula ocorre no momento em que o governo tenta avançar na Câmara dos Deputados com projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que recebem até R$ 5 mil. Como mostrou O GLOBO, a avaliação da equipe econômica é que a discussão do projeto está travada por causa do clima difícil no Parlamento.

— A maioria dos deputados não são trabalhadores, não tem compromisso com os trabalhadores. São gente de classe média alta que pouco tá ligando para o povo — disse Lula em entrevista ao podcast Papo de Crente, voltado ao público evangélico.

A crítica de Lula aos integrantes da Câmara dos Deputados foi feita na semana que a Casa aprovou a PEC da Blindagem, texto que exige o aval do Legislativo para que parlamentares sejam processados na Justiça, e a urgência do projeto da anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Lula é contra os dois projetos.

Em entrevista junto com a primeira-dama Janja da Silva, Lula citou a postura dos parlamentares ao afirmar que o governo aprovou a igualdade salarial entre homens e mulheres, mas pontuou que a lei não está regulamentada:

— O que nós aprovamos? A mulher exercendo a mesma função de homem tem que receber o mesmo salário. Você pensa que é fácil? a lei existe, mas tem um monte de patrão que entrou na Justiça contra. Ou seja, é uma guerra todo dia. A constituição de 34, aquilo que estava nas obrigações sociais não foi regulamentado. A de 46 também não foi regulamentado. E a nossa agora também não é regulamentada. Pega a Constituição e veja todos os direitos sociais. Não é regulamentado, e por quê? Porque a maioria dos deputados não são trabalhadores. Não têm compromisso com os trabalhadores.

Lula também criticou o uso da igreja como palanque por políticos e disse que durante campanha eleitoral não irá a templos, seja evangélicos ou católicos. Presidente disse ainda que "Deus está em todo lugar" e que sabe quem fala a verdade e quem mente:

— De vez em quando fico sabendo dessas mentiras, que algum pastor falou tal coisa, falou que o Lula fechou igreja, a minha crença, é que Deus está em todo lugar. Deus está vendo quem está mentindo e quem está falando a verdade. E eu espero que a sabedoria de Deus passe na cabeça dessas pessoas. Para fazer as pessoas entenderem corretamente quem está falando a verdade, quem está mentindo.
 

