BRASIL Lula diz que "maioria dos deputados" não tem compromisso com trabalhadores: "Pouco liga para o povo" Fala de Lula ocorre no momento em que o governo tenta avançar na Câmara dos Deputados com o projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que recebem até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "a maioria dos deputados" não tem compromisso com os trabalhadores. A fala de Lula ocorre no momento em que o governo tenta avançar na Câmara dos Deputados com projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que recebem até R$ 5 mil. Como mostrou O GLOBO, a avaliação da equipe econômica é que a discussão do projeto está travada por causa do clima difícil no Parlamento.

— A maioria dos deputados não são trabalhadores, não tem compromisso com os trabalhadores. São gente de classe média alta que pouco tá ligando para o povo — disse Lula em entrevista ao podcast Papo de Crente, voltado ao público evangélico.

A crítica de Lula aos integrantes da Câmara dos Deputados foi feita na semana que a Casa aprovou a PEC da Blindagem, texto que exige o aval do Legislativo para que parlamentares sejam processados na Justiça, e a urgência do projeto da anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Lula é contra os dois projetos.

Em entrevista junto com a primeira-dama Janja da Silva, Lula citou a postura dos parlamentares ao afirmar que o governo aprovou a igualdade salarial entre homens e mulheres, mas pontuou que a lei não está regulamentada:

— O que nós aprovamos? A mulher exercendo a mesma função de homem tem que receber o mesmo salário. Você pensa que é fácil? a lei existe, mas tem um monte de patrão que entrou na Justiça contra. Ou seja, é uma guerra todo dia. A constituição de 34, aquilo que estava nas obrigações sociais não foi regulamentado. A de 46 também não foi regulamentado. E a nossa agora também não é regulamentada. Pega a Constituição e veja todos os direitos sociais. Não é regulamentado, e por quê? Porque a maioria dos deputados não são trabalhadores. Não têm compromisso com os trabalhadores.

Lula também criticou o uso da igreja como palanque por políticos e disse que durante campanha eleitoral não irá a templos, seja evangélicos ou católicos. Presidente disse ainda que "Deus está em todo lugar" e que sabe quem fala a verdade e quem mente:

— De vez em quando fico sabendo dessas mentiras, que algum pastor falou tal coisa, falou que o Lula fechou igreja, a minha crença, é que Deus está em todo lugar. Deus está vendo quem está mentindo e quem está falando a verdade. E eu espero que a sabedoria de Deus passe na cabeça dessas pessoas. Para fazer as pessoas entenderem corretamente quem está falando a verdade, quem está mentindo.



