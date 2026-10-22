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Eleições 2026 Lula diz que Meta conta mentiras e 'favorece algumas pessoas em detrimento da democracia' Lula defendeu a discussão de uma regulamentação sem censura, mas que trate os crimes no ambiente virtual como são tratados no mundo offline

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a empresa Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - conta mentiras e favorece algumas pessoas em detrimento da democracia. Em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), na noite desta quinta-feira (22). Lula defendeu a discussão de uma regulamentação sem censura, mas que trate os crimes no ambiente virtual como são tratados no mundo offline. "Isso não tem nada de fim de liberdade de expressão", afirmou.

Lula lembrou do ECA Digital, a nova lei de proteção de crianças e adolescentes online no País, norma que chamou de "a melhor regulamentação do mundo". "A gente vai pro pau, sim. Nosso exército vai provar nessa eleição que a gente vai derrotar o império digital."

"A Meta vai ter que ser reinventada, porque ela não pode achar que pode enganar a humanidade todo o tempo. Ela já enganou muito, mas agora ela vai ter que se enquadrar nos bons costumes e nas boas maneiras que a sociedade precisa para viver bem", defendeu.

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