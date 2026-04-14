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ELEIÇÕES 2026 Lula diz que mídia tem preferência política: "não achem que esqueci do que fizeram comigo" O presidente afirmou ainda que, ao aceitar disputar um terceiro mandato em 2022, ele precisou deixar de lado todo o "rancor" que tinha com a imprensa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 14, que a mídia possui uma preferência política e ideológica e de que ele foi vítima dela nas eleições que ele perdeu em 1989, 1994 e 1998. Segundo Lula, ele não vai fazer com que a imprensa "esqueça do que eles fizeram".

"Eu não posso permitir que eles achem que eu esqueci o que eles fizeram. Não posso. Eu sei que a minha família foi destruída", afirmou Lula.

O presidente afirmou ainda que, ao aceitar disputar um terceiro mandato em 2022, ele precisou deixar de lado todo o "rancor" que tinha com a imprensa.

Sobre a pauta econômica, Lula disse que o governo sabe que é necessário pagar os juros da dívida e que o Planalto possui responsabilidade. O presidente disse ainda que o país nunca esteve tão controlado, classificando os precatórios da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como loucura e exaltando a aprovação do arcabouço fiscal.

"O arcabouço fiscal foi uma necessidade de mostrar seriedade em um momento difícil da economia brasileira", disse Lula.

O presidente também criticou a imprensa por criticar gastos do governo em áreas como saúde e educação. "Quanto custou ao país não termos feito as coisas na hora certa?", questionou.



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