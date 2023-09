A- A+

brasil Lula diz que "militares se apoderaram do 7 de Setembro": "Deixou de ser uma coisa da sociedade" Governo espera reunir cerca de 30 mil pessoas em Brasília no primeiro desfile do novo mandato de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (5) que os militares se "apoderaram" do feriado do 7 de Setembro e que a data deixou de ser "uma coisa da sociedade".

"Todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que como nós tivemos por 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de Setembro. Deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é voltar a fazer um 7 de Setembro de todos. O 7 de Setembro é do militar, do professor, do médico, do dentista, do advogado, do vendedor de cachorro quente, do pequeno e médio empreendedor individual."

O governo espera reunir cerca de 30 mil pessoas em Brasília no primeiro desfile do novo mandato de Lula. Desse total, aproximadamente seis mil vão acompanhar o desfile nas arquibancadas que já estão montadas no corredor ministerial.

A tribuna de honra do presidente deve contar com a presença de aproximadamente 200 autoridades, incluindo ministros, membros do Congresso e Judiciário e representantes das Forças Armadas.

O governo do ex-presidente Jair Bolsoanro foi marcado pela intensa politização das Forças Armadas e pelo uso indevido dos desfiles do 7 de setembro. A cerimônia do ano passado, a última de sua gestão, rendeu a Bolsonaro um processo no TSE por abuso de poder político e econômico, além do uso indevido dos meios de comunicação.

Em 2021, Bolsonaro usou o feriado da Independência para fazer um discurso golpista com emaças contra o Supremo Tribunal Federal e defendeu a desobediência de decisões da Justiça.

"Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou" disse em parte do discurso.

