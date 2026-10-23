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ELEIÇÕES 2026

Lula diz que mínimo seria de R$ 900 se não fosse PT, e Flávio explora endividamentos

Lula disse também que Flávio Bolsonaro segue a política do presidente da Argentina, Javier Milei

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em empate com Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisasO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em empate com Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas - Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 23, durante o debate da TV Globo contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que o opositor não sabe quanto custaria o salário mínimo em São Paulo e no Sudeste se não fossem os governos petistas.

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"Se não fosse os governos do PT, Lula e Dilma, se a gente não estivesse reajustando salários acima da inflação, sabe quanto seria o salário mínimo por conta do seu pai e do Temer que não aumentaram? Seria R$ 900", declarou Lula.

Em resposta, Flávio disse que o petista foi responsável por endividar os brasileiros por elevar a taxa de juros por conta do excesso de gastos.

"O seu salário já acabou? O seu poder de compra foi destruído pelo atual governo porque ele gasta tanto, ele joga a taxa de juros lá em cima e puxa a sua dívida junto. Lula, por que você endividou o povo brasileiro desse jeito, essa grande bola de neve e continua enrolando o povo brasileiro", declarou.

Lula disse também que Flávio Bolsonaro segue a política do presidente da Argentina, Javier Milei, e que, em um eventual quarto mandato na Presidência, ele continuará aumentando o salário mínimo acima da inflação.

O debate desta sexta-feira é considerado pelas campanhas como crucial para definir o próximo presidente daqui a quatro anos. Isso ocorre porque tanto Lula quanto Flávio estão em empate técnico. Por isso, as duas campanhas prepararam os presidenciáveis para atrair o máximo de eleitores indecisos nesta reta final.

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