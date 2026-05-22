Lula diz que Ministério da Segurança Pública será criado 15 dias após aprovação da PEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se a PEC da Segurança Pública for aprovada, ele criará o Ministério da Segurança Pública "15 dias depois". A declaração foi feita em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil.



Dessa forma, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Wellington César Lima e Silva e encarregado de formular as políticas de segurança e o combate ao crime organizado, seria desmembrado.



Lula ainda fez um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que ele paute a PEC - de autoria do Executivo e já aprovada na Câmara.

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"Se essa PEC for aprovada no Senado, 15 dias depois eu crio o Ministério da Segurança Pública", prometeu Lula. "Eu estou aguardando o Senado. Faço até um apelo ao presidente Dani Alcolumbre para que coloque para votar a PEC da Segurança, que esse País vai resolver definitivamente o problema de segurança"O presidente disse que "o povo tem razão de ter desconfiança e de estar amedrontado" e classificou como um "erro" a Constituição de 1988 atribuir aos Estados "poder total" na segurança pública. "Alguns governadores não querem que a gente aprove a PEC, porque não quer que a gente se meta", afirmou.Lula também avaliou que seu terceiro mandato está "diferente" em relação aos seus dois primeiros períodos na presidência porque "o mundo político no Brasil e no mundo de 2026 não é o de 2010". Mas avaliou que seu terceiro mandato "é infinitamente mais produtivo que os outros dois"."O mundo está diferente, o mundo está mais nervoso, está mais irritado, está mais polarizado, não é no Brasil, mas nos Estados Unidos, os democratas, os republicanos, há 20 anos atrás, viviam como se fossem parceiros, só tinha disputa na época eleitoral.