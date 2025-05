A- A+

REFORMA Lula diz que MP da energia elétrica ''não é coisa fácil de ser aprovada no Congresso'' Medida inclui a redução das contas de luz de até 60 milhões de pessoas, conforme cálculos do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que a Medida Provisória (MP) que prevê a reforma do setor elétrico brasileiro, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), é uma proposta difícil de ser aprovada no Congresso Nacional, devido ao cunho social.

A medida inclui a redução das contas de luz de até 60 milhões de pessoas, de acordo com cálculos do governo.

— Não é uma coisa fácil de ser aprovada no Congresso Nacional, não. Toda vez que a gente quer promover o pobre e aumentar um pouquinho o pagamento dos ricos, tem muita gente contra — declarou Lula a apoiadores em cerimônia em Pernambuco.

O texto foi enviado pelo governo ao Congresso na última semana, após encontro de Lula e os presidentes do Senado (Davi Alcolumbre) e Câmara (Hugo Motta). Durante a reunião, o petista prezou pela colaboração do Congresso para que os ideais da reforma sejam mantidos na análise dos parlamentares.

— Eu sempre digo quando a gente assina medida provisória aqui, o seguinte: o governo não tem a primazia de fazer a medida provisória perfeita. O governo faz aquilo que a sua inteligência, que a sua discussão permite que ele faça. No Congresso Nacional, vocês podem melhorar ou podem piorar. Então, eu sempre que digo a seguinte frase: melhorar sempre, piorar, jamais — afirmou o presidente.

Segundo o texto, os efeitos previstos na medida devem começar a valer a partir de junho. Após a publicação a reforma ainda deve ser analisada e passar posteriormente pelo crivo do Congresso Nacional.



Motta disse que haverá um debate amplo da medida no Congresso:



— Em nome dos líderes representados, que estão conhecendo agora a medida, que chegará ao Congresso Nacional, nós iremos ao lado do senador Davi, poder, com a comissão mista, que funciona agora entre senadores e deputados federais, fazer uma ampla discussão sobre o tema, é um tema bastante técnico

Veja também