DECLARAÇÃO Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'Tenho coisa melhor para fazer' Julgamento da ação penal do golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) terá início na próxima terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (29) que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus do chamado "núcleo crucial" na ação sobre tentativa de golpe de Estado.

"Tenho coisa melhor para fazer", disse em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG).

O julgamento da ação penal do golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) terá início na próxima terça-feira (2) e tem sessões marcadas ao longo de duas semanas.

Lula disse que o que está em análise na Corte não é a "figura" de Bolsonaro. "É o comportamento desse cidadão, que foi presidente da República, em função das denúncias e delações feitas e das provas apuradas pela Polícia Federal. São os autos do processo que vão ser julgados. Se ele cometeu o crime, ele vai se punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido e a vida continua", afirmou.

O presidente também reprovou a articulação de parlamentares pela aprovação de um projeto de anistia que poderia beneficiar Bolsonaro. "É uma coisa tão impertinente. Ninguém foi ainda condenado. O homem não foi nem ainda julgado", disse.

Segundo Lula, cabe ao ex-presidente apresentar provas na defesa para provar sua inocência. "Ele que se defenda e prove que é mentira", afirmou. A proposta de anistia, uma das prioridades da oposição, segue parada na Câmara dos Deputados.

Cassação de Eduardo Bolsonaro

O presidente comentou ainda o pedido do filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para seguir exercendo seu mandato mesmo morando nos Estados Unidos. Ele voltou a defender a cassação do parlamentar.

"Eu já falei com o presidente (da Câmara) Hugo Motta, com vários deputados, que é extremamente necessário cassar o Eduardo Bolsonaro porque ele vai passar para a história como o maior traidor deste País", disse.

"Ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos ficar mentindo sobre o Brasil. Porque as acusações que o (presidente americano Donald) Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas", afirmou Lula.



