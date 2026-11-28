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Presidência Lula diz que não convidaria Levy para Fazenda e afirma que Trabuco é sério e de confiança Declarações foram dadas durante live ao lado do deputado André Janones (Rede-MG) e do ministro da Educação, Leonardo Barchini

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou neste sábado, 28, o futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou que ele é de "confiança" e de "muito caráter" e disse que não convidaria o ex-ministro Joaquim Levy para o cargo

As declarações foram dadas durante live ao lado do deputado André Janones (Rede-MG) e do ministro da Educação, Leonardo Barchini. Lula contou como conheceu Trabuco, que, segundo o presidente, ajudou o PT a ter um cartão de crédito nos anos 1990 "Nós íamos pagar fazendo publicidade do cartão de crédito na televisão. A justiça eleitoral não deixou fazer. Então, eu acho que o Bradesco teve um pequeno prejuízo com o cartão de crédito PT", disse.

"E nasceu uma relação com o Trabuco, uma relação de respeito pelo profissional sério que ele era, ainda quando ele não era presidente do Bradesco", disse.

O presidente lembrou que, em 2014, Trabuco chegou a ser convidado pela então presidente Dilma Rousseff para a Fazenda, mas recusou o convite. Quem assumiu o ministério foi Levy, economista indicado pelo banqueiro. Levy, porém, acabou sendo alvo de "fogo amigo" no governo e, sem conseguir emplacar medidas de ajuste, deixou o cargo depois de 11 meses.

"Quando a Dilma ganhou as eleições, em 2014, eu fui conversar com a Dilma. A gente estava numa crise de desconfiança muito séria. E eu fui pedir para a Dilma convidar o Trabuco para ser ministro da Fazenda da Dilma em 2015", disse.

"A Dilma me parece que tentou chamar o Trabuco, mas não veio, não quis ser ou não deixaram, e veio uma outra pessoa, o Levy, que é uma pessoa que eu respeito, mas eu não traria para ser ministro da Fazenda."

Na live, Lula disse que os ex-ministros da Fazenda Fernando Haddad e Guido Mantega foram extraordinários e que deu "graças a Deus" por Geraldo Alckmin ter aceitado o convite para ser seu vice-presidente. Ele também defendeu a escolha de Trabuco.

"Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, no Ministério da Fazenda. É uma gente de confiança, companheiro de muito caráter e, se eu confio nele, pode confiar, que eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país", afirmou.

Trabuco aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato. À frente da pasta, ele terá o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.

Trabuco é o primeiro ministro confirmado para o quarto mandato de Lula. A escolha sinaliza a possibilidade de um ajuste fiscal mais rigoroso em sua próxima gestão, o que já provoca críticas nas fileiras do PT.

Desde que Lula venceu as eleições, em outubro, o mercado torcia por um nome na Fazenda que desse credibilidade à economia, sobretudo na área fiscal, a fim de conter gastos e estabilizar a trajetória da dívida pública.

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