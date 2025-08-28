Lula diz que não há espaço para terceira via em 2026 e critica Zema: "Vende humildade que não tem"
Presidente disse que, quanto mais fragmentada estiver a direita nas eleições do próximo ano, "melhor"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira (28) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e disse não ver espaço para uma terceira via nas eleições presidenciais de 2026. Em entrevista à TV Record de Minas, o petista chamou Zema de “falso humilde” e afirmou que ele mente ao estado.
— O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem. Ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida (...) Minas merecia um governador melhor — declarou Lula.
Leia também
• Pesquisa Atlas/Bloomberg: aprovação de Lula cai de 50,2% para 47,9%; desaprovação é de 51%
• Zema é criticado após se lançar pré-candidato à Presidência e tentar se afastar de Bolsonaro
• Zema descarta concorrer como vice à Presidência e tenta se desvincular de Bolsonaro
Questionado sobre a disputa presidencial, o presidente afirmou que, quanto mais a direita estiver fragmentada, "melhor".
— Estamos preparados para ser os primeiros em 2026 outra vez. Eu acho que vai ser polarizado, e acho que não haverá espaço para uma terceira via, as pessoas vão ter que escolher o lado que elas vão estar — disse.
Lula também disse que conversou com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre uma candidatura ao governo de Minas Gerais, mas que nada foi firmado.
— Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada. Acho que ele está altamente qualificado para ser candidato ao que quiser. Se ele quiser ser candidato ao governo e a Marília (Campos, prefeita de Contagem pelo PT) vice, seria uma dupla imbatível. — afirmou.
O presidente estará na próxima quinta-feira em Minas Gerais para lançar o novo vale-gás no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte. O programa batizado de "Gás do Povo" será enviado ao Congresso Nacional em uma medida provisória (MP).