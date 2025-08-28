A- A+

ELEIÇÕES 2026 Lula diz que não há espaço para terceira via em 2026 e critica Zema: "Vende humildade que não tem" Presidente disse que, quanto mais fragmentada estiver a direita nas eleições do próximo ano, "melhor"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira (28) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e disse não ver espaço para uma terceira via nas eleições presidenciais de 2026. Em entrevista à TV Record de Minas, o petista chamou Zema de “falso humilde” e afirmou que ele mente ao estado.

— O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem. Ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida (...) Minas merecia um governador melhor — declarou Lula.

Questionado sobre a disputa presidencial, o presidente afirmou que, quanto mais a direita estiver fragmentada, "melhor".

— Estamos preparados para ser os primeiros em 2026 outra vez. Eu acho que vai ser polarizado, e acho que não haverá espaço para uma terceira via, as pessoas vão ter que escolher o lado que elas vão estar — disse.

Lula também disse que conversou com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre uma candidatura ao governo de Minas Gerais, mas que nada foi firmado.

— Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada. Acho que ele está altamente qualificado para ser candidato ao que quiser. Se ele quiser ser candidato ao governo e a Marília (Campos, prefeita de Contagem pelo PT) vice, seria uma dupla imbatível. — afirmou.

O presidente estará na próxima quinta-feira em Minas Gerais para lançar o novo vale-gás no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte. O programa batizado de "Gás do Povo" será enviado ao Congresso Nacional em uma medida provisória (MP).

Veja também