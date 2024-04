Lula diz que não há problema de a Câmara abrir CPIs e que nenhuma em pauta envolve o governo

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 23, que não há "nenhum problema" no fato de a Câmara dos Deputados discutir a abertura de comissões parlamentares de inquérito (CPI) e que nenhuma das que estão em pauta na Casa Baixa do Congresso envolvem o governo.

"Não tem nenhum problema em abrir CPI contra o governo. É um direito da Câmara montar CPI, o que sei é que tem várias lá e nenhuma contra o governo. É legítimo", comentou.



Quando questionado sobre uma suposta "influência" do ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha nesse debate, o presidente, porém, reforçou que não vê nenhuma ingerência dele no processo.



"Acho normal do ponto de vista político. Ele Cunha está solto, não está preso. Ele tem uma filha deputada. Portanto, tem o direito de ir ao gabinete da filha. Foi presidente da Câmara, líder do MDB. Uma vez deputado, sempre deputado", afirmou o presidente da República.



E continuou: "O que acho anormal é se ele estiver tendo influência política nas decisões do Congresso Nacional, o que não acredito. Ele tentou ser candidato à reeleição, teve uma votação pífia e vergonhosa. O poder que ele tinha, ele jogou no lixo."

