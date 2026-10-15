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Eleições 2026 Lula diz que não sabia que Bolsa Família não teve reajuste e se esquiva sobre caráter eleitoral O presidente negou que o anúncio tenha tido um caráter eleitoreiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira, 15, que "não sabia" que o Bolsa Família não tinha sido reajustado ao longo do governo e que o reajuste anunciado há menos de um mês ocorreu após ele descobrir isso. Lula foi entrevistado pela TV Globo nesta quinta, no Rio.

O presidente negou que o anúncio tenha tido um caráter eleitoreiro. Disse que quando soube que o benefício estava congelado desde 2023, mandou reajustá-lo pelo período todo. Indicou que deu bronca em seus ministros por isso.

"Não quero que você ouça a reunião que tive com meus ministros quando soube que Bolsa Família não tinha sido reajustado. Eu não sabia. É inexplicável que no governo do Lula alguém pense em não reajustar a inflação no salário das pessoas. É impensável, mas aconteceu. Tomei a decisão: vamos dar tudo o que a gente não deu para não acontecer nunca mais", disse.

Questionado sobre o motivo para o reajuste a tão poucos dias do primeiro turno das eleições, Lula se esquivou. "Aconteceu que fiquei sabendo que não tinha sido aumentado o Bolsa Família e fui perguntar: se tem espaço para aumentar, por que não tinha sido aumentado?", declarou.

A possibilidade de reajuste do Bolsa Família, porém, já vinha sendo discutida internamente pelo governo há meses. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a falar, em entrevista à DW Brasil em fevereiro de 2025, que a possibilidade de reajuste "estava na mesa". O governo, depois, desmentiu. O benefício continuou congelado até setembro deste ano.

Somente nos últimos dias, Lula anunciou uma série de medidas com alto apelo popular. Nesta quinta-feira, 15, por exemplo, disse que vai enviar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso para tornar gratuito o transporte público em todas as cidades do País aos fins de semana. Atrelou a medida ao fim da escala 6x1 - dizendo que, com um dia a mais de descanso, os trabalhadores deveriam passear.

Antes, Lula já havia anunciado um pacote de ajuda aos microempreendedores individuais (MEIs). A proposta, anunciada na terça-feira, 13, foi rapidamente aprovada na Câmara na quarta, 14, e no Senado nesta quinta, 15. Estão entre as medidas o aumento no limite de receita do MEI para R$ 140 mil anuais e o perdão de dívidas que somam mais de R$ 12 bilhões.

Lula já havia anunciado também um aumento de 15% no Bolsa Família e a proibição de bets em todo o País. Essas duas medidas foram antes do primeiro turno.

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