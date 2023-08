A- A+

Novo PAC Lula diz que Novo PAC terá 4 milhões de empregos e que vai 'viajar o mundo para vender projetos' Presidente disse que programa é o início do seu terceiro mandato e que, com o Novo PAC, 'ministro vai ter que para de ter ideia e cumprir o que foi combinado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que “o PAC é o início do nosso terceiro mandato", em referência à terceira versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), batizado de Novo PAC. O presidente disse que o programa terá 4 milhões de empregos e que vai rodar o mundo para vender os projetos e atrair investidores.

O Novo PAC foi lançado nesta sexta-feira, no Rio, e terá R$ 1,7 trilhão em investimentos.

Lula disse que o governo vai trabalhar para atrair investimentos estrangeiros para o país.

— Vamos viajar o mundo para vender esses projetos. Tem muita gente querendo investir no Brasil — disse ele, destacando que tinha um representante dos Emirados Árabes no evento

Ele citou que já tem oportunidades na Europa, Estados Unidos, China e países árabes.

— A gente quer o estado indutor. E vamos exercer, pois o estado existe para isso e para dizer como as coisas devem ser feitas.

Dirigindo-se aos empresários, Lula disse que "tem três palavras-chaves para qualquer país: "credibilidade, estabilidade e previsibilidade".

Puxão de orelha em ministros

Lula destacou que o valor global de R$ 1,7 trilhão poderá aumentar com a inclusão de mais projetos.

— Se o Haddad então abrir um pouco a mão, pode ter um pouco mais — disse

O presidente aproveitou a ocasião para dar um puxão de orelha nos ministros:

- Ministro vai ter que parar de ter ideia, ministro vai fazer o que foi combinado aqui no PAC - falou.

Em algumas ocasiões, Lula criticou anúncios feitos por ministros que tomaram decisões sem consultá-lo anteriormente. Uma dessas situações envolveu o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Em março, o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu o teto do crédito do consignado do INSS de 2,14% para 1,7% , como queria o ministro. Porém, os bancos suspenderam empréstimos, o Palácio do Planalto reclamou e a taxa subiu para 1,97%.

Assinatura de decretos

O presidente Lula também assinou três decretos antes de discursar na cerimônia de lançamento do Novo PAC.

Além daquele que institui o programa, há outros dois para a criação de comitês interministeriais de aquisições e de qualificação profissional, emprego e inclusão socioeconômica.

'Grande potência sustentável'

O presidente Lula também afirmou que o Novo PAC pode contribuir para que o Brasil se torne a "grande potência sustentável do planeta". Em seu discurso, ele ressaltou que será investido cada vez mais nas energias eólica e solar, em biomassas e hidrogênio verde.

— Temos enorme potencial de energia limpa e sustentável — afirmou Lula, após ressaltar que esta nova etapa do PAC também tem a sustentabilidade como um dos pilares.— O crescimento do Brasil voltará a ser correto e acelerado, mas terá que ser sustentável.

Ao falar de combustíveis mais limpos, Lula chegou a brincar com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, após a entrega de ônibus com combustíveis fósseis do BRT nesta quinta-feira:

— Eduardo Paes, trate de trocar sua frota de ônibus para colocar outra.

