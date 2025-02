Lula diz que nunca levou "definitivamente a sério" pesquisas, após queda na popularidade

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (19), que nunca levou "a sério" pesquisas em qualquer momento, após o Datafolha apontar uma avaliação negativa recorde no seu governo.

— Quero dizer uma coisa para vocês, quem me conhece sabe que nunca levei definitivamente a sério qualquer pesquisa feita em qualquer momento. Uma pesquisa serve pra você estudar, saber se tem que mudar de ação ou comportamento. Quero entregar o país da forma como prometi na campanha eleitoral.

Lula tem hoje a pior avaliação positiva em todas as suas gestões. A avaliação positiva do governo caiu de 35% para 24%, nos últimos dois meses, segundo o Datafolha.



A avaliação negativa do governo (ruim ou péssima) também é recorde e subiu, no período, de 34% para 41%.

A queda na popularidade veio após uma alta de preços dos alimentos e a crise gerada com uma portaria da Receita Federal sobre o Pix e outras formas de transferência de recursos.

Veja também