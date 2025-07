A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, na manhã desta quinta-feira (17), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas taxas de 50% anunciadas aos produtos brasileiros. Ele também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segundo ele estaria "abraçado" à bandeira norte-americana.

— O Brasil tem 201 anos de relações diplomáticas com os EUA, tem um deficit comercial de 410 bilhoes em 15 anos. É por isso que a gente nao aceita a ideia do presidente mandar uma carta pelo email dele, dizendo que se não liberar Bolsonaro vai taxar em 50%. Nós vamos responder como um democrata responde: nós não aceitamos que ninguém se meta nos nossos problemas internos. Primeiro ele não tinha informação da questão comercial, depois ele disse que não queria que as empresas fossem cobradas no Brasil. O mundo tem que saber que esse país é soberano porque o povo tem orgulho. E a gente vai comprar imposto das empresas americanas digitais

Lula ainda comentou o inquérito da trama do golpe:

— É a primeira vez que temos generais de quatro estrelas presos e presos porque tentaram dar um golpe e com insinuações de que tinha que matar Lula, Moraes e meu vice. Não tiveram coragem de fazer. Essa gente vai ser julgada e quem esta julgando eles são os ministros.

Já sobre o seu antecessor, disse que ele ainda responderá pela covid-19.

— Ele ainda vai ser processado pela covid-19, pela gente que morreu pela irresponsabilidade dele. Agora fica pedindo para os Estados Unidos. Quem fica abraçado na bandeira americana é patriota falso. O Bolsonaro abraça a bandeira americana. Transfira seu titulo para la e vai votar lá.

A declaração ocorreu durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune) em Goiânia. O congresso é intitulado "O Brasil se une pela soberania", em referência ao tarifaço. A estimativa da UNE é que tenham cerca de três mil pessoas presentes. O ministro da Educação, Camilo Santana, também pregou a soberania:

— O que nós precisamos fazer quando falamos de justiça tributária. Os ricos tem que pagar mais, os mais pobres pagar menos. Ai, podemos ter mais dinheiro para investir na educação. A outra (coisa) é lutarmos pela soberania nacional. É injustificavel a chantagem que Trump está fazendo.

Reduto bolsonarista

A visita ocorre em um território politicamente adverso ao governo. O estado de Goiás é comandado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), de direita e que tem se projetado como possível presidenciável em 2026.

Na entrada do evento, estudantes chegaram a discutir com um apoiador e Jair Bolsonaro (PL), que vestia uma camisa com o rosto do ex-presidente. O bolsonarista chegou a ser empurrado e a discussão foi apartada por policiais. Em 2022, o ex-mandatário foi vencedor na capital goiana, com 63,95% dos votos no segundo turno.

A presença de Lula no congresso é vista pela UNE como uma oportunidade de pressionar o governo por mais investimentos na educação. “É uma oportunidade geracional de olharmos nos olhos do presidente e cobrarmos aquilo que é nosso por direito: mais investimentos nas universidades, nos institutos, na permanência, no futuro da juventude brasileira!”, publicou a entidade nas redes sociais.

Os estudantes puxaram gritos de "Lula, a juventude quer almoçar", em referência a um pleito pela implementação do bandeijão. Os estudantes também cantaram pelo fim da escala 6x1, a não concessão de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 e contra a mudança no licenciamento ambiental.

Veja também