DIPLOMACIA Lula diz que pediu a Trump para Marco Rubio "conversar com o Brasil sem preconceito"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite dessa segunda-feira (6) que, no telefonema que teve com Donald Trump, pediu ao republicano para que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio "converse com o Brasil sem preconceito".

Rubio, que é tido como linha dura e interlocutor do bolsonarismo, foi designado para negociar com os ministros brasileiros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e Fernando Haddad (Fazenda).

"Ficou acertado que a partir de amanhã, eles (o governo americano) vão fazer uma discussão sobre o Brasil. Ele (Trump) disse que o Marco Rubio vai conversar com o pessoal, eu pedi para o Marco Rubio conversar com o Brasil sem preconceito, porque pelas entrevistas que ele deu, há um certo desconhecimento sobre o país. Ele (Trump) disse que vai dar tudo certo e o mais importante, sabe o que aconteceu no fim da conversa? Ele me deu o telefone pessoal dele, eu dei o meu, para que a gente não precise de intermediário para fazer as coisas boas para o Brasil e os Estados Unidos", disse Lula em entrevista à TV Mirante, afiliada da TV Globo no Maranhão.

Lula foi a Imperatriz, cidade mais populosa do Maranhão, entregar moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Ao comentar o telefonema com Trump, o presidente brasileiro disse que a "conversa foi extraordinariamente boa".

"Foi muito amigável, uma conversa de dois presidentes, de dois países importantes e das duas maiores democracias do Ocidente. O Trump tem consciência disso e eu tenho consciência disso. (...) Era preciso que a gente conversasse e colocasse os nossos problemas em torno de uma mesa. Depois da nossa conversa de hoje, as coisas ficaram mais claras, eu disse a ele o que eu pensava, ele disse para mim o que pensava. Ficamos de marcar uma conversa para a gente se encontrar. Enquanto isso, nosso pessoal vai negociando". disse Lula.

Lula afirmou ter dito a Trumo que o fim do tarifaço e das sanções a autoridades brasileiras era importante para a negociação.

"Eu falei para ele, 'presidente, para a gente começar a conversar, era importante que comece a haver o zeramento das taxações, a isenção de punição aos nossos ministros e a gente começasse a discutir com um pouco de verdade. Eu não sei as informações que o senhor tem sobre o Brasil, mas é importante que a gente converse olho no olho para a gente mostrar o que está acontecendo'", ressaltou Lula.

O presidente do Brasil disse que "quando eu tiver um assunto político grave e eu tiver que tratar com o presidente Trump e ele comigo, a gente não vai precisar ficar esperando que a burocracia marque uma data". "A gente pega o telefone, liga um para o outro e coloca o assunto na mesa", afirmou.

