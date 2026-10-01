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Eleições 2026 Lula diz que pode aplicar reciprocidade comercial aos EUA Em entrevista ao Flow Podcast, o presidente falou sobre tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 1, que o Brasil poderá aplicar reciprocidade comercial aos Estados Unidos em resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. Em entrevista ao Flow Podcast, o petista disse que ainda não colocou o mecanismo em prática, mas indicou que poderá recorrer à medida.

"Trump sabe que nós temos coisas estratégicas que eles precisam. Eu ainda não coloquei em prática a lei da reciprocidade", afirmou Lula. "Ele sabe que, na hora que a gente colocar a lei da reciprocidade, eu vou jogar do mesmo jeito que ele jogou. Em vez de ficar chorando com Trump, eu fui procurar parceiro. Eu fui vender minhas coisas", acrescentou.

Na sequência, o presidente contrapôs sua atuação à de Eduardo Bolsonaro e voltou a acusar o irmão de Flávio Bolsonaro (PL) de ter atuado nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros. "O meu adversário é um vira-lata. Mandou o irmão para lá para falar mal do Brasil", disse Lula.

Lula afirmou ainda que não tem restrições ao diálogo com Washington, mas defendeu respeito à soberania dos dois países. "Eu não tenho cerceamento aos Estados Unidos, mas Trump tem que saber que ele toma conta dos Estados Unidos", disse.

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