polarização

Lula diz que polarização atrapalha avaliação do governo

Presidente trata sobre cenário eleitoral em última reunião com ministros do ano

Lula no lançamento do SBT News, nesta sexta, em SP Lula no lançamento do SBT News, nesta sexta, em SP  - Foto: Rogerio Pallatta/SBT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, durante a última reunião ministerial do ano, que a polarização política atrapalha a avaliação do governo. Em fala inicial, o petista tratou da saída de auxiliares que vão disputar a eleição e cobrou entregas do governo para o início de 2026.

— Conseguimos terminar o ano em uma situação amplamente favorável, embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública, porque existe uma polarização política no país: é como se fosse Corinthians e Palmeiras, Ceará e Fortaleza, Grêmio e Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flamengo e Vasco. Tem uma rivalidade em que ninguém muda de posição a não ser em momentos extremos.

Lula acrescentou que quase todas as políticas sociais do governo já foram anunciadas. Segundo ele, "pode faltar uma ou outra" para serem lançadas em 2026.

— Eu tenho impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país — disse Lula: — O dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Temos mostrar quem é quem neste país

Como informou O Globo, Lula já havia indicado que faria cobranças relacionadas ao período eleitoral. Na abertura da reunião, o presidente falou aos auxiliares que sairão candidatos:

— É sempre assim, quando você tira um ministro ele chora: 'por que eu?' Mas quando você não quer tirar, que ele quer sair, ele encontra todos os argumentos necessários para sair e joga a responsabilidade em cima do povo: 'O povo quer que eu saia, a base está fazendo pressão, o meu estado está exigindo'. Então, eu reconheço isso e vou ficar muito feliz que aqueles que tiverem que se afastar se afastem e por favor ganhem o cargo que for disputar. Não percam.

Haverá uma troca em cerca de metade dos ministérios até abril, prazo máximo de desincompatibilização de políticos que irão concorrer a cargos eletivos.

A diretriz já definida no Planalto é que a maior parte dos substitutos sejam os atuais secretários-executivos.

Sairão ministros de pastas como Casa Civil (Rui Costa), Fazenda (Fernando Haddad), Cidades (Jader Filho), Transportes (Renan Filho), Integração Nacional (Waldez Góes) e Previdência Social (Wolney Queiroz).

O presidente ainda deve enfatizar aos seus auxiliares a orientação para que os três primeiros meses de 2026, antes das desincompatibilizações, sejam dedicados especialmente a entregas da gestão petista em todas as regiões do Brasil.

Ao nomear os atuais números 2 de cada ministério, Lula quer evitar que haja uma quebra no trabalho das pastas que poderia prejudicar o andamento de projetos e entrega de obras. 

O encontro ocorre na Granja do Torto, em Brasília, seguido de um almoço de confraternização. Lula falará na abertura da reunião. Também estão previstos discursos do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil, Rui Costa e da Fazenda, Fernando Haddad.

