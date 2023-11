Lula diz que precisou insistir para aumentar meta de entregas para cria Minha Casa, Minha Vida

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (7) que precisou insistir no aumento de meta de entrega de casas, em 2009, para conseguir criar o Minha Casa, Minha Vida. L" target="_blank">ula fez sua live semanal com o ministro das Cidades, Jader Filho.

"Em 2009, quando a gente decidiu fazer o Minha Casa, Minha Vida, a priemira coisa que eu fiz foi chamar um grupo de empresários e perguntar para eles quantas casas eles estavam preparados para fazer se a gente preparasse um grande plano de construção de casa popular. Os empresários me disseram: 200 mil casas. Eu falei, '200 mil casas não é um grande plano, eu preciso de um grande plano habitacional'. Fui falar com Guido Mantega. 'Eu acho que dá para a gente financiar 500 mil casas'. Eu falei que 500 mil casas não era um grande plano e que eu precisava de mais casa. Conclusão, começamos o Minha Casa, Minha Vida, em 2009, começamos a cadastrar em 2010 e em dezembro de 2010 eu fui a Salvador anunciar 1 milhão de casas cadastradas."

Lula cobrou, mais uma vez, a ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida para abranger famílias de classe média. Anteriormente, a faixa de renda mencionada pelo chefe do executivo foi de até R$ 12 mil. Na live, o presidente pediu ao ministro Jader Filho atualizações sobre a discussão. O ministro afirmou que está tratando com a Caixa e Casa Civil sobre o assunto.

"Estamos em discussão neste momento, dentro do Ministério das Cidades, estamos conversando com a Caixa e estamos discutindo com eles pra gente poder fazer uma faixa estendida até 12 mil. Estamos discutindo com a Casa Civil"

Na semana passada, Lula afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro "entrou em parafuso" quando perdeu as eleições presidenciais de 2022. Lula afirmou que o ex-adversário na corrida ao Planalto "se trancou dentro de casa", "ficou chorando" e que "estava preparando um golpe" para o dia da sua diplomação.

No mesmo dia, Lula sancionou a lei que institui pensão especial aos órfãos em razão do crime de feminicídio e afirmou que o estado precisa assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, já que não conseguiu cuidar da mulher que foi vítima.

